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Feuerwehr Rostock: Führungswechsel im Stadtfeuerwehrverband

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Rostock (ots)

Am 13.07.2026 wurde nach Neuwahlen die neue Wehrführung des Stadtfeuerwehrverbandes der Hanse und Universitätsstadt Rostock ernannt. Der bisherige Stadtwehrführer Uwe Eberhardt und sein Stellvertreter Oliver Schröder wurden aus ihren Ehrenämtern entlassen. Im Anschluss wurden Thomas Ebeling zum neuen Stadtwehrführer und Marcel Drewitz zum neuen stellvertretenden Stadtwehrführer ernannt.

Mit der Verabschiedung wurde das zugleich das langjährige ehrenamtliche Engagement der bisherigen Wehrführung gewürdigt. Uwe Eberhardt und Oliver Schröder haben die Interessen der Freiwilligen Feuerwehren der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über viele Jahre engagiert vertreten, den Stadtfeuerwehrverband als verlässlichen Ansprechpartner für die Ortsfeuerwehren sowie für Verwaltung und Politik weiterentwickelt und die Zusammenarbeit innerhalb der Feuerwehr nachhaltig gestärkt.

Der für den kommunalen Brandschutz zuständige Senator Dr. Chris von Wrycz Rekowski erklärte: "Die Freiwilligen Feuerwehren sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gefahrenabwehr und prägen das Leben in unseren Stadtteilen. Wer Verantwortung an der Spitze des Stadtfeuerwehrverbandes übernimmt, engagiert sich weit über das ohnehin bemerkenswerte Maß eines Feuerwehrkameraden hinaus. Für dieses langjährige Engagement danke ich Herrn Eberhardt und Herrn Schröder sehr herzlich. Der neuen Wehrführung wünsche ich für die bevorstehenden Aufgaben viel Erfolg, eine glückliche Hand und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten - zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt."

Auch der kommissarische Amtsleiter des Amtes für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz würdigte den Wechsel: "Der Stadtfeuerwehrverband ist ein wichtiger Partner der Feuerwehr Rostock und die starke Stimme der Freiwilligen Feuerwehren. Ich danke der bisherigen Stadtwehrführung für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Gleichzeitig freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Ebeling und Herrn Drewitz, um die erfolgreiche Entwicklung des Ehrenamtes gemeinsam fortzusetzen."

Mit Thomas Ebeling und Marcel Drewitz übernimmt eine neue Verbandsspitze die Verantwortung für den Stadtfeuerwehrverband Rostock. Beide verfügen über langjährige Erfahrung im Feuerwehrwesen und haben sich in unterschiedlichen Führungsfunktionen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehren bewährt. Künftig werden sie die Interessen der Ortsfeuerwehren vertreten, das Ehrenamt weiter stärken und die Zusammenarbeit mit Verwaltung, Politik und Berufsfeuerwehr fortentwickeln.

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