Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Rostock macht sich krisenfest: Erster Bevölkerungsschutztag am 27. Juni

Rostock (ots)

Unter dem Motto "Sicher leben, gemeinsam handeln!" veranstaltet die Hanse- und Universitätsstadt Rostock am Samstag, 27. Juni 2026, erstmals den Rostocker Bevölkerungsschutztag. Von 10 bis 15 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem Vorplatz des Kröpeliner Tors, in der Kröpeliner Straße sowie auf dem Neuen Markt ein vielfältiges Informations- und Erlebnisangebot rund um den Bevölkerungsschutz, die Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz.

Mit 23 Informations- und Aktionsständen präsentieren sich Behörden, Hilfsorganisationen und Einsatzkräfte der Öffentlichkeit. Ziel der Veranstaltung ist es, die Arbeit der verschiedenen Akteure im Bevölkerungsschutz sichtbar zu machen und gleichzeitig wichtige Informationen zur Selbstvorsorge in Krisen- und Katastrophenlagen zu vermitteln.

Die Besucherinnen und Besucher können sich auf Fahrzeugausstellungen, Technikvorführungen sowie zahlreiche Mitmachangebote und ein Gewinnspiel freuen. Für Familien und Kinder stehen unter anderem eine Hüpfburg, Kinderschminken, ein Glücksrad sowie Kistenstapeln mit einem Kran auf dem Programm.

An den Informationsständen werden Themen wie persönliche Notfallvorsorge, Warnmöglichkeiten der Bevölkerung, Notfalltreffpunkte und Katastrophenschutz-Leuchttürme vorgestellt. Darüber hinaus informieren die beteiligten Organisationen über die Auswirkungen von Extremwetterereignissen, die Trinkwassernotversorgung sowie gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel.

Zu den Mitwirkenden zählen unter anderem die Berufsfeuerwehr Rostock, die Freiwillige Feuerwehr Rostock, das Technische Hilfswerk Rostock, die Wasserwehren der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, zahlreiche Hilfsorganisationen sowie städtische Ämter. Insgesamt engagieren sich rund 100 Helferinnen und Helfer für die Durchführung der Veranstaltung.

"Der Bevölkerungsschutztag bietet die Gelegenheit, die Menschen hinter den Uniformen kennenzulernen und einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben des Bevölkerungsschutzes zu erhalten. Gleichzeitig erhalten Bürgerinnen und Bürger praktische Hinweise, wie sie sich und ihre Familien auf mögliche Krisensituationen vorbereiten können", erklärt Dr. Chris von Wrycz Rekowski, Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung und Erster Stellvertreter der Oberbürgermeisterin.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock lädt alle Interessierten herzlich ein, den ersten Rostocker Bevölkerungsschutztag zu besuchen und sich über die vielfältigen Möglichkeiten der Vorsorge und des ehrenamtlichen Engagements zu informieren.

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