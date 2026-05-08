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Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Erste Lagemeldung zum Brand auf Fähre in Rostock Peez am 08.05.2026 um 07:50 Uhr

Rostock (ots)

Die Integrierte Leitstelle Rostock wurde um 07:50 über einen möglichen Brand auf einem Fährschiff am Pier am Rostocker Überseehafen in Peez informiert.

Daraufhin wurden umgehend Kräfte der Wachen der Berufsfeuerwehr 1,2 und 3 sowie die Freiwillige Feuerwehren Groß Klein, Gehlsdorf und Rostocker Heide alarmiert.

Aktuell ist die Feuerwehr auf der Fähre "Tom Sawyer" im Einsatz um einen Brand oberhalb des Maschinenraums zu löschen und die umliegenden Bereiche zu kontrollieren.

Es befanden sich Crewmitglieder an Bord, davon wurde eine Person rettungsdienstlich untersucht, es gab keine Verletzten.

Die Freiwillige Feuerwehr Rostock Stadt-Mitte wurde für den Stadtschutz alarmiert.

Neben der Feuerwehr ist die Wasserschutzpolizei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Diensthabender B-Dienst
E-Mail: bd.feuerwehr@rostock.de

Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell

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