Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Abschlussmeldung zum Einsatz im AquaSol Kempen

Kempen (ots)

Kempen, 20. Juni 2026 - Die Feuerwehr Kempen wurde heute um 10:57 Uhr zu einem ausgelösten Chlorgasalarm im Schwimmbad AquaSol alarmiert.

Eine Gefahrenmeldeanlage hatte ausgelöst, woraufhin der Betreiber die Feuerwehr verständigte und das Schwimmbad vorsorglich räumen ließ. Alle Besucherinnen und Besucher konnten das Gebäude zügig und geordnet verlassen. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Im weiteren Einsatzverlauf führten die Einsatzkräfte umfangreiche Erkundungs- und Messmaßnahmen im betroffenen Bereich durch. Hierzu gingen Trupps unter Chemikalienschutzanzug (CSA) vor und überprüften sowohl die betroffenen Anlagenteile als auch die Raumluft auf mögliche Gefahrstoffkonzentrationen.

Zum Einsatz kam dabei die Gruppe für Gefährliche Stoffe und Güter (GSG) der Feuerwehr Kempen. Diese setzt sich aus speziell ausgebildeten Einsatzkräften aller Einheiten des Stadtgebietes zusammen und ist für Einsätze mit gefährlichen Stoffen besonders ausgerüstet.

Bei den durchgeführten Messungen konnten keine erhöhten Werte festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand ist vermutlich ein technischer Defekt für die Auslösung des Alarms verantwortlich.

Vorsorglich wurde während des Einsatzes eine Warnmeldung über die NINA-App veröffentlicht. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Im Einsatz waren rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und weiteren beteiligten Organisationen. Zur Unterstützung wurde zudem das Sonderfahrzeug Dekontamination von Personen (Dekon-P) der Feuerwehr Tönisvorst alarmiert. Dieses übernahm die Dekontamination der eingesetzten CSA-Trupps. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Jens Griese sowie Bürgermeister Christoph Dellmanns machten sich vor Ort ein Bild von der Lage.

Der Einsatz konnte um 13:10 Uhr beendet werden.

Nach Angaben des Betreibers bleibt das AquaSol Kempen am heutigen Tag geschlossen.

Die Feuerwehr Kempen bedankt sich bei allen beteiligten Organisationen für die gute Zusammenarbeit sowie bei den Besucherinnen und Besuchern für ihr besonnenes Verhalten.

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