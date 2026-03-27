Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Spende stärkt Netzwerk der "Mobilen Retter" in Tönisberg

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Kempen (ots)

Tönisberg - Die Arbeit der "Mobilen Retter" in Tönisberg erhält weitere Unterstützung: Die Klinkenberg GmbH Bedachungen und Zimmerei hat einen automatisierten externen Defibrillator (AED) gespendet und stärkt damit das ehrenamtliche Ersthelfernetzwerk vor Ort. Derzeit engagieren sich 25 Frauen und Männer als Mobile Retter in Tönisberg. Neben Mitgliedern der Feuerwehr gehören auch medizinisch geschulte Helferinnen und Helfer aus der Bevölkerung zu dem Netzwerk. Über eine spezielle App werden sie bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand in ihrer Nähe alarmiert und können häufig schneller als der Rettungsdienst am Einsatzort sein. Dort beginnen sie unmittelbar mit lebensrettenden Maßnahmen wie der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Gerade bei einem Herzstillstand ist schnelles Handeln entscheidend, da mit jeder Minute ohne Hilfe die Überlebenschancen sinken. Um das Netzwerk weiter auszubauen, werden in den kommenden Wochen sieben weitere Helferinnen und Helfer ausgebildet. Die eingesetzten Defibrillatoren sind nicht öffentlich zugänglich, sondern werden gezielt von den ausgebildeten Mitgliedern der Mobilen Retter mitgeführt und eingesetzt. Bereits vor zwei Jahren hatte der Verein "Hand in Hand Cup e.V." zwei AED-Geräte gespendet. Diese kamen seitdem bereits bei Einsätzen zum Einsatz und haben nachweislich Leben gerettet. Die Mobilen Retter sind weiterhin auf der Suche nach engagierten Unterstützerinnen und Unterstützern. Interessierte können sich per E-Mail an feuerwehr@kempen.de wenden. Die Verantwortlichen danken der Klinkenberg GmbH für die Spende und die damit verbundene Unterstützung des lebensrettenden Engagements in Tönisberg.

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