PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Spende stärkt Netzwerk der "Mobilen Retter" in Tönisberg

FW Kempen: Spende stärkt Netzwerk der "Mobilen Retter" in Tönisberg
  • Bild-Infos
  • Download

Kempen (ots)

Tönisberg - Die Arbeit der "Mobilen Retter" in Tönisberg erhält weitere Unterstützung: Die Klinkenberg GmbH Bedachungen und Zimmerei hat einen automatisierten externen Defibrillator (AED) gespendet und stärkt damit das ehrenamtliche Ersthelfernetzwerk vor Ort. Derzeit engagieren sich 25 Frauen und Männer als Mobile Retter in Tönisberg. Neben Mitgliedern der Feuerwehr gehören auch medizinisch geschulte Helferinnen und Helfer aus der Bevölkerung zu dem Netzwerk. Über eine spezielle App werden sie bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand in ihrer Nähe alarmiert und können häufig schneller als der Rettungsdienst am Einsatzort sein. Dort beginnen sie unmittelbar mit lebensrettenden Maßnahmen wie der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Gerade bei einem Herzstillstand ist schnelles Handeln entscheidend, da mit jeder Minute ohne Hilfe die Überlebenschancen sinken. Um das Netzwerk weiter auszubauen, werden in den kommenden Wochen sieben weitere Helferinnen und Helfer ausgebildet. Die eingesetzten Defibrillatoren sind nicht öffentlich zugänglich, sondern werden gezielt von den ausgebildeten Mitgliedern der Mobilen Retter mitgeführt und eingesetzt. Bereits vor zwei Jahren hatte der Verein "Hand in Hand Cup e.V." zwei AED-Geräte gespendet. Diese kamen seitdem bereits bei Einsätzen zum Einsatz und haben nachweislich Leben gerettet. Die Mobilen Retter sind weiterhin auf der Suche nach engagierten Unterstützerinnen und Unterstützern. Interessierte können sich per E-Mail an feuerwehr@kempen.de wenden. Die Verantwortlichen danken der Klinkenberg GmbH für die Spende und die damit verbundene Unterstützung des lebensrettenden Engagements in Tönisberg.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
- Pressesprecher -
HBM Christian Ullmann
Telefon: 02152/55565-222
E-Mail: presseteam@feuerwehr-kempen.de
https://tinyurl.com/Feuerwehr-Kempen

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 19:45

    FW Kempen: Verkehrsunfall mit 4 verletzten, patientenorientierte Rettung durch Feuerwehr

    Kempen (ots) - Am frühen Abend kam es im Kreuzungsbereich Straelener Straße / Maasheide zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Um 17.44 Uhr wurden der Löschzug Kempen sowie die Löschgruppe Unterweiden zu einem Verkehrsunfall alarmiert, bei dem drei Fahrzeuge miteinander kollidierten. Insgesamt befanden sich vier Personen in den ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:37

    FW Kempen: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen, Feuerwehr befreit zwei Personen

    Kempen (ots) - Am Freitag, den 06. März 2026, wurden der Löschzug Kempen sowie die Tagesgruppe Kempen um 11:04 Uhr mit dem Alarmstichwort "Verkehrsunfall - eingeklemmte Person" alarmiert. Bei dem Verkehrsunfall waren insgesamt drei Fahrzeuge mit insgesamt fünf Insassen beteiligt. Ein Fahrzeug kam auf dem Dach zum Stillstand, wobei sich zwei Personen im Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren