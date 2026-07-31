Freiwillige Feuerwehr Hambühren

FW Hambühren: Unwetter mit Starkregen sorgt für Feuerwehreinsätze in Gemeinde Hambühren

Hambühren (ots)

In Folge eines Unwetters mit Starkregen kam es am späten Abend des 30. Juli in der Gemeinde Hambühren zu mehreren Feuerwehreinsätzen.

Zunächst wurde die Ortsfeuerwehr Hambühren um 23:13 Uhr zu einer Technischen Hilfeleistung in die Ostlandstraße nach Hambühren alarmiert. Dort war es nach einem Wassereinbruch in den Keller zu einem Stromausfall gekommen. Nach einer Erkundung der Lage wurde entschieden, dass die Bewohner eigenständig einen Elektrofachbetrieb hinzuziehen. Zudem wurde der Füllstand der Kanalisation in dem Bereich durch die Einsatzkräfte überprüft.

Um 23:19 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Oldau in die Straße Hasenheide nach Ovelgönne alarmiert. Hier standen größere Mengen Wasser im Keller eines Wohnhauses, die durch die Feuerwehr mithilfe einer Tauchpumpe abgepumpt wurden.

Im Anschluss fuhren beide Ortsfeuerwehren noch jeweils eine weitere Einsatzstelle an. Die Hambührener Ortswehr beseitigte einen umgestürzten Baum im Bereich der Bundesstraße 214, nahe der Abzweigung Ostlandstraße. Oldauer Einsatzkräfte überprüften zudem die überflutete Versonstraße in Ovelgönne und leiteten Maßnahmen zum Abfluss des Regenwassers ein.

Insgesamt waren 24 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Nach einer Dreiviertelstunde konnten beide Wehren wieder einrücken.

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