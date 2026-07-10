Freiwillige Feuerwehr Hambühren

FW Hambühren: Gemeinde Hambühren investiert rund 50.000 Euro in moderne Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr

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Hambühren (ots)

Die Gemeinde Hambühren hat die Alarmierungstechnik ihrer Freiwilligen Feuerwehr umfassend modernisiert und dafür rund 50.000 Euro investiert. Sämtliche Einsatzkräfte der beiden Ortsfeuerwehren Hambühren und Oldau wurden mit neuen digitalen Meldeempfängern der Firma Swissphone einschließlich passender Ladestationen ausgestattet.

Mit der Neuanschaffung wird auch zukünftig die zuverlässige und schnelle Alarmierung der allesamt ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte sichergestellt. Die modernen digitalen Meldeempfänger entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie ersetzen Geräte, die größtenteils seit rund 15 Jahren im Einsatz sind und für die es in absehbarer Zukunft keine Softwareaktualisierungen mehr geben wird.

Ein besonderer Fokus lag auch auf dem nachhaltigen Umgang mit vorhandenen Ressourcen. Die bisher genutzten Meldeempfänger werden im Rahmen der Beschaffung beim Hersteller in Zahlung gegeben. Dadurch können funktionsfähige Komponenten weiterverwendet beziehungsweise fachgerecht aufbereitet und zeitgleich die Kosten für die Beschaffung reduziert werden.

Für einen reibungslosen Austausch der Meldeempfänger sorgte Gemeindefunkbeauftragter David Kokott. Nachdem er sämtliche Geräte konfiguriert und personalisiert hatte, organisierte er für die Feuerwehrmitglieder in Hambühren und Oldau zudem mehrere Übergabetermine.

Die Gemeinde Hambühren unterstreicht mit dieser Investition die hohe Bedeutung einer leistungsfähigen Feuerwehr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Eine zuverlässige Alarmierung ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Ernstfall schnell und effektiv Hilfe leisten können.

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