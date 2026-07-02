Freiwillige Feuerwehr Hambühren

FW Hambühren: Nächtlicher Containerbrand neben Pflegeheim - Rauch droht durch geöffnete Fenster einzudringen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hambühren (ots)

In der Nacht zum 2. Juli wurde die Ortsfeuerwehr Hambühren um 02:43 Uhr zu einem brennenden Abfallcontainer in die Ostlandstraße nach Hambühren alarmiert. Aufgrund der Nähe zu einem angrenzenden Pflegeheim bestand die Gefahr, dass Rauch in das Gebäude eindringen könnte.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte Restmüll in einem Absetzcontainer. Ein Trupp unter Atemschutz leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Abfallbehälter und die umliegende Vegetation wurde verhindert.

Da sich der brennende Container unmittelbar neben einem Pflegeheim befand und ein Großteil der Fenster des Gebäudes in der Nacht geöffnet waren, wurden die Beschäftigten des Pflegeheims angewiesen, sämtliche Fenster zu schließen. Eine Rauchbelastung für die Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden konnte so vermieden werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Insgesamt waren 14 Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war die Polizei. Nach einer knappen Stunde konnten die allesamt ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr wieder einrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hambühren, übermittelt durch news aktuell