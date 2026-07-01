Freiwillige Feuerwehr Hambühren

FW Hambühren: Maschinisten der Ortsfeuerwehr Hambühren führen praktisches Geländefahrtraining durch

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Hambühren (ots)

Bei hochsommerlichen Temperaturen führte die Ortsfeuerwehr Hambühren (Gemeinde Hambühren) kürzlich einen speziellen Übungsdienst für ihre Maschinisten durch: Im Mittelpunkt stand dabei der sichere Umgang mit Einsatzfahrzeugen abseits befestigter Straßen, welcher insbesondere bei Wald- und Flächenbränden von zentraler Bedeutung ist. An verschiedenen Ausbildungsstationen wurden daher praktische Fahrmanöver im anspruchsvollen Gelände geprobt.

Auf einer eigens präparierten Sandpiste sowie auf Waldwegen sollten die Grenzen der Fahrzeugtechnik auf wechselnden Untergründen bewusst kennengelernt werden. Ziel war es, nicht nur das technische Verständnis für die Funktionsweise von Allradantrieb und Differenzialsperren zu festigen, sondern auch die Auswirkungen von unterschiedlichen Luftdrücken in den Reifen praktisch erfahrbar zu machen. Ebenso war das richtige Einschätzen von Bodenverhältnissen und die Wahl der passenden Fahrspur Thema.

Zum Einsatz kamen bei den Übungen das geländegängige Tanklöschfahrzeug auf Unimog-Basis sowie das geländefähige Katastrophenschutz-Löschgruppenfahrzeug des Bundes. Beide Fahrzeuge verfügen über Geländefahreigenschaften in unterschiedlicher Ausprägung und werden insbesondere bei Vegetationsbränden im ersten Abmarsch eingesetzt. Gerade angesichts der zunehmenden Trockenheit und einer erhöhten Waldbrandgefahr gewinnen diese Fahrzeuge stetig weiter an Bedeutung.

Neben den praktischen Fahrübungen bot der Dienst den Maschinisten die Gelegenheit, eigene Erfahrungen auszutauschen und das Verhalten der Fahrzeuge unter verschiedenen Bedingungen kennenzulernen. Die Ausbildung trägt dazu bei, im Einsatzfall auch unter schwierigen Bedingungen schnell, sicher und zuverlässig Hilfe leisten zu können.

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