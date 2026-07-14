Feuerwehr Ense

FW Ense: ABC-Einheiten trainieren gemeinsam in Abrissgebäude in Höingen

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Ense (ots)

Am Montagabend, 13. Juli 2026, führten die ABC-Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren aus Ense, Werl und Wickede eine gemeinsame Übung in einem zum Abriss vorgesehenen Wohngebäude in Höingen durch. Organisiert wurde der Übungsabend von Stefan Hartmann.

Als Einsatzszenario wurde eine sogenannte "Polizei-Lage" angenommen: Nach dem Auffinden eines illegalen Drogenlabors war es dort zu einem Unfall mit gefährlichen Chemikalien gekommen. Mehrere verletzte Personen galten als vermisst und mussten unter erschwerten Bedingungen im Gebäude gesucht und gerettet werden.

Nachdem die Menschenrettung abgeschlossen war, übernahmen die ABC-Einheiten aus Werl und Wickede die Analyse der vorgefundenen Stoffe sowie deren fachgerechte Bergung. Dabei stand insbesondere das koordinierte Zusammenwirken der verschiedenen Spezialkräfte im Mittelpunkt.

Die beteiligten Führungskräfte zogen im Anschluss ein durchweg positives Fazit. Die Möglichkeit, in einem realen Gebäude zu üben, sei besonders wertvoll gewesen. Solche Übungsobjekte stünden nur selten zur Verfügung, da Übungen der ABC-Einheiten häufig in größeren Gewerbe- oder Industrieobjekten stattfinden. Das realitätsnahe Umfeld habe zahlreiche wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Einsätze geliefert.

Ebenso wichtig sei die regelmäßige Zusammenarbeit der ABC-Einheiten aus den verschiedenen Kommunen. Gemeinsame Übungen stärken die Abläufe, fördern die Kommunikation und sorgen dafür, dass im Einsatzfall alle Beteiligten reibungslos zusammenarbeiten können.

Zum Abschluss des Übungsabends trafen sich die Einsatzkräfte am Gerätehaus in Höingen zu einer gemeinsamen Nachbesprechung.

Die Freiwillige Feuerwehr Ense bedankt sich herzlich bei Stefan Hartmann und allen weiteren Organisatoren für die Vorbereitung und Durchführung der Übung. Ein besonderer Dank gilt außerdem den Eigentümern der Abrissimmobilie, die das Gebäude für diesen realitätsnahen Ausbildungsdienst zur Verfügung gestellt haben."

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