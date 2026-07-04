Feuerwehr Ense

FW Ense: Person unter Wohnmobil eingeklemmt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ense (ots)

Datum: 04.07.2026

Alarmierung: 12:32 Uhr

Einsatzort: Hermann-Löns-Straße, Ense-Lüttringen

Einsatzstichwort: Person unter Wohnmobil eingeklemmt

Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr Ense mit den Einheiten Löschzug Bremen, Löschgruppe Hünningen und Löschgruppe Höingen zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert. Gemeldet wurde eine unter einem Wohnmobil eingeklemmte Person.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Eine Person war im Bereich der Achse unter dem Wohnmobil eingeklemmt.

Unverzüglich wurde die technische Rettung eingeleitet. Durch den gezielten Einsatz von Hebekissen und weiterem technischem Rettungsgerät konnte das Wohnmobil angehoben und die eingeklemmte Person in enger Absprache mit dem Rettungsdienst befreit werden. Während der gesamten Rettungsmaßnahmen wurde der Patient medizinisch versorgt.

Die anwesenden Angehörigen wurden von einer PSU Einheit (Psychosoziale Unterstützung) betreut.

Im weiteren Verlauf unterstützte auch der Rettungshubschrauber Christoph 8 den Einsatz. Nach der Erstversorgung wurde der Patient mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten die eingesetzten Kräfte gegen 13:40 Uhr wieder einrücken.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Ense Rettungsdienst / Notarzt Kreis Soest Rettungshubschrauber Christoph 8 Notfallseelsorge (PSU Team Kreis Soest)

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell