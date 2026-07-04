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Feuerwehr Ense

FW Ense: Heckenbrand (Ursache unklar)

FW Ense: Heckenbrand (Ursache unklar)
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Ense (ots)

Datum: 04.07.2026

Alarmierung: 11:57 Uhr

Einsatzort: Ruhner Weg, Ense-Bremen

Einsatzstichwort: Heckenbrand

Am Samstagmittag wurde eine Löschgruppe des Löschzuges Bremen zu einem Heckenbrand am Ruhner Weg (Ense-Bremen) alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache war eine Hecke auf etwa 30 Meter in Brand geraten. Entgegen erster Vermutungen war das Abbrennen von Unkraut mit einem Gasbrenner in diesem Fall nicht die Brandursache

Zur Brandbekämpfung wurden drei C-Rohre vorgenommen. Das Feuer konnte zügig abgelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Anschließend wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Im Rahmen der Nachlöscharbeiten wurden verbliebene Glutnester gezielt abgelöscht, sodass die Einsatzstelle schließlich an den Eigentümer übergeben werden konnte.

Hinweis der Feuerwehr:

Die anhaltend trockene Witterung sorgt derzeit für eine erhöhte Brandgefahr. Werfen Sie daher keine Zigaretten achtlos aus dem Auto oder in Feld, Wald und Flur. Bereits kleine Zündquellen können ausreichen, um Brände auszulösen. Bitte verhalten Sie sich umsichtig und vermeiden Sie offenes Feuer sowie andere potenzielle Zündquellen in der Natur.

Rückfragen bitte an:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Ense
Bericht: Jeanette Bahne
presse@feuerwehr-ense.de
https://feuerwehr-ense.de/

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell

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