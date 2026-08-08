Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: 69-Jähriger aufgefunden

Gießen (ots)

Marburg: Der 69-Jährige aus einem Heim, Meldung vom 08.08.2026, 10.35 Uhr, konnte aufgefunden werden und wird nach dort zurückgeführt.

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L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

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