Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: 69-Jähriger aufgefunden
Gießen (ots)
Marburg: Der 69-Jährige aus einem Heim, Meldung vom 08.08.2026, 10.35 Uhr, konnte aufgefunden werden und wird nach dort zurückgeführt.
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L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
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