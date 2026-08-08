Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Marburg: 23-jähriger ertrinkt in der Lahn

Gießen (ots)

Marburg: Ein 23-jähriger aus Kirchhain befand sich mit Bekannten an der Lahn im Bereich des Elisabeth-Blochmann-Platz. Etwa gg. 23:00 Uhr begab er sich in die Lahn, um dort zu schwimmen. Nach wenigen Metern ging er unter und tauchte nicht mehr auf. Durch Zeugen wurden daraufhin Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verständigt. Es begannen umgehend Suchmaßnahmen. Etwa 25 Minuten nach dem Notruf konnte die Person bewusstlos aus der Lahn geborgen werden. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst verliefen erfolglos. Aufgrund vieler Schaulustiger mussten die Lahntreppen sowie die dortige Fußgängerbrücke durch die Polizei abgesperrt werden. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

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