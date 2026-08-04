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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall mit Bus

Gießen (ots)

Gießen: Am Montagabend (03.08.2026) ereignete sich gegen 21.10 Uhr ein Unfall mit einem Linienbus. Der Bus befuhr mit 13 Fahrgästen besetzt den Leihgesterner Weg aus Leihgestern in Fahrtrichtung Gießen, als ein entgegenkommendes, nicht näher zu beschreibendes, Fahrzeug vor dem Bus wendete und diesen so zum Ausweichen zwang. Der Bus kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer steinernen Mauer. Sechs der Fahrgäste im Alter zwischen 12 und 28 Jahren sowie der 53-jährige Busfahrer wurden verletzt und mussten mit Platzwunden, Prellungen und Schnittverletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Leihgesterner Weg blieb für Versorgung der Verletzten, Unfallaufnahme sowie Aufräumarbeiten bis 22.50 Uhr teilweise voll gesperrt. Die Gesamtsachschadenshöhe wird auf 33.000 Euro geschätzt. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum verursachenden Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen Süd, 0641/7006-3555, zu melden.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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