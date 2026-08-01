Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg: 16-Jährige Emely-Eileen C. aus Gladenbach vermisst

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Gießen (ots)

Seit Samstag, 01. August 2026 gg. 07.00 Uhr wird die 16-Jährige Emely-Eileen C. aus Gladenbach von ihrer Wohnadresse vermisst. Sie ist ca. 160 cm groß, schlank und hat lange, dunkle Haare. Diese trägt sie oft zu einem Zopf gebunden. Zur aktuellen Bekleidung ist derzeit leider nichts bekannt. Wer hat Emely-Eileen C. gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter der Tel.: 06461/92950 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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