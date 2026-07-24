Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg: 85-Jährige Elsa H. aus Kirchhain-Schönbach vermisst
Gießen (ots)
Seit Freitag, 24. Juli 2026 gg. 10.00 Uhr wird die 85-Jährige Elsa H. von ihrer Wohnadresse in Kirchhain-Schönbach vermisst. Frau H. ist ca. 165 cm groß, hat graue Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist sie mit einem blau gestreiften T-Shirt und einer 3/4 langen beige/braunen Sommerhose. Frau H. ist örtlich nicht orientiert und benötige möglicherweise ärztliche Hilfe. Wer hat Frau H. gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf unter der Tel.:06428/93050 oder an jede andere Polizeidienststelle.
C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )
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