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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: 84-jährige Frau aus Gießen vermisst

POL-GI: LK Gießen: 84-jährige Frau aus Gießen vermisst
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Gießen (ots)

Gießen: Seit Freitag, 17. Juli 2026 wird die 84-jährige Irene Maria Kalainski aus Gießen vermisst. Frau Kalainski ist 158 cm klein, hat kurze weiße Haare und trägt ein olivgrünes Langarm-Shirt und eine schwarze Hose. Die Polizei bittet nun um Hinweise über den möglichen Aufenthaltsort der Frau Kalainski. Hinweise an die Polizeistation Gießen-Nord (0641-70063755) oder jede andere Polizeidienststelle.

   M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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