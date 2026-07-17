Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: LK Gießen: 84-jährige Frau aus Gießen vermisst
Gießen (ots)
Gießen: Seit Freitag, 17. Juli 2026 wird die 84-jährige Irene Maria Kalainski aus Gießen vermisst. Frau Kalainski ist 158 cm klein, hat kurze weiße Haare und trägt ein olivgrünes Langarm-Shirt und eine schwarze Hose. Die Polizei bittet nun um Hinweise über den möglichen Aufenthaltsort der Frau Kalainski. Hinweise an die Polizeistation Gießen-Nord (0641-70063755) oder jede andere Polizeidienststelle.
M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)
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