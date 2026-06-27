Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Wetteraukreis: AKTUALISIERUNG Suche nach vermisstem 88-Jährigen
Gießen (ots)
Bad Vilbel: Seit Samstag, 27.06.2026, gg. 10:00 Uhr wird der 88-jährige Henning Rüdiger MITTENDORF von einem Pflegeheim in Bad Vilbel vermisst. Herr MITTENDORF benötigt ärztliche Hilfe und kann sich vermutlich nicht orientieren. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80m groß, schmale Statur, weißer Haarkranz, Brillenträger.
Er ist wie folgt bekleidet:
weißes T-Shirt, kurze weiß-gelb Hose, Sandalen.
Der Vermisste könnte sich im Stadtgebiet Frankfurt aufhalten.
Die Polizei fragt: Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen?
Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel. 06101/54600)
Fotos von dem Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche sind als Anlagen beigefügt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh
Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell