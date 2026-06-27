Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: AKTUALISIERUNG Suche nach vermisstem 88-Jährigen

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Gießen (ots)

Bad Vilbel: Seit Samstag, 27.06.2026, gg. 10:00 Uhr wird der 88-jährige Henning Rüdiger MITTENDORF von einem Pflegeheim in Bad Vilbel vermisst. Herr MITTENDORF benötigt ärztliche Hilfe und kann sich vermutlich nicht orientieren. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80m groß, schmale Statur, weißer Haarkranz, Brillenträger.

Er ist wie folgt bekleidet:

weißes T-Shirt, kurze weiß-gelb Hose, Sandalen.

Der Vermisste könnte sich im Stadtgebiet Frankfurt aufhalten.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel. 06101/54600)

Fotos von dem Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche sind als Anlagen beigefügt.

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