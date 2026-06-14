Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 81-Jähriger aus Dietzhölztal-Rittershausen vermisst

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Gießen (ots)

Dietzhölztal: Seit Sonntag, 14.06.2026, 15:00 Uhr wird der 81-jährige Werner Josef Wilhelm HEINZ vermisst. Der Vermisste ist 180cm groß, sehr schlank und hat lichtes, weißes Haar. Er trägt eine Bluejeans und eine blaue Fleecejacke. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten bitte an die Polizeistation Dillenburg (02771-9070) oder jede andere Polizeidienststelle.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

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