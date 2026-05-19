Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 25-Jährige Dana Graulich aus einer Klinik in Friedberg vermisst

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Gießen (ots)

Seit Montag, 18.05.2026 gg. 23.00 Uhr wird die 25-Jährige Dana Graulich aus einer Klinik in Friedberg vermisst. D. Graulich ist ca. 165 cm groß, schlank und hat lange, braune Haare. Zur Bekleidung ist leider nichts Näheres bekannt. Frau Graulich wohnt in Konstanz und hielt sich zur Zeit in Friedberg auf. Möglicherweise ist sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Wer hat Dana Graulich gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthalt machen ? Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter der Tel.: 06031-6010 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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