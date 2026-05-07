Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 11-Jähriger Tom Renten aus Aßlar vermisst

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Seit Donnerstag, 07. Mai 2026 00.40 Uhr wird der 11-Jährige Tom Renten von seiner Wohnadresse in Aßlar vermisst. T. Renten ist ca. 160 cm groß und schlank. Er hat dunkelblonde Haare und braune Augen. Zur Bekleidung ist leider derzeit nichts bekannt. Tom Renten fährt gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und kann daher im gesamten Bundesgebiet unterwegs sein. Wer hat Tom Renten gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter der Tel.: 06441-9180 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell