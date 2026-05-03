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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 13-Jähriger Ilias Ouddou vermisst

POL-GI: Landkreis Gießen: 13-Jähriger Ilias Ouddou vermisst
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Gießen (ots)

Seit Sonntag, 03. Mai 2026 gg. 20.15 Uhr wird der 13-Jährige Ilias Oudoou von seiner Wohnanschrift in Gießen vermisst. Er ist ca. 160 cm groß, schlank und hat dunkle kurze Haare. Bekleidet ist er mit einem rötlichen Fußballtrikot, Jeans und schwarzen Sneaker. I. Ouddou leidet an einer Autismus-Störung und ist möglicherweise nicht in er Lage, mit andere Mitmenschen zu interagieren. I. Ouddou fährt sehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, so dass er möglicherweise mit diesen im Raum Gießen unterwegs ist. Wer hat Ilias Ouddou gesehen und kann kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Tel.: 0641-7006-3555 oder an jede andere Polizeidienststelle.

   C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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