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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 13-Jährige Emma Lamprecht aus Mittenaar-Bicken vermisst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 13-Jährige Emma Lamprecht aus Mittenaar-Bicken vermisst
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Gießen (ots)

Seit Montag, 27. April 2026 gegen 15.00 Uhr wird die 13-Jährige Emma Lamprecht von Ihrer Wohnadresse in Mittenaar-Bicken vermisst. E. Lamprecht ist ca. 160 cm groß, kräftig, hat braune kurze Haare und trägt eine Brille mit einem goldenen Rahmen. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass sie eine dunkle Hose trägt. Wer hat Emma Lamprecht gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter der Tel.: 02772/47050 oder an jede andere Polizeidienststelle.

   C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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