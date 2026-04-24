Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 13-Jährige Iman Abdi Risah von ihrer Wohnadresse vermisst

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Gießen (ots)

Seit Freitag, 24. April 2026 gg. 07.00 Uhr wird die 13-Jährige Iman Abdi Risah aus Wetzlar von ihrer Wohnadresse vermisst. Die I. Abdi Risah ist ca. 160 cm groß und schlank. Zur Bekleidung ist derzeit nichts bekannt, in der Regel trägt sie aber ein Kopftuch. Möglicherweise hält sie sich im Raum Wiesbaden auf. Wer hat Iman Abdi Risah gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter der Tel.: 06441/9180 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C.Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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