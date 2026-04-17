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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Suche nach zwei vermissten 11-jährigen Mädchen

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Suche nach zwei vermissten 11-jährigen Mädchen
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Gießen (ots)

Marburg: Seit Donnerstag, 16.04.2026, gg. 15.40 Uhr werden die beiden 11-jährigen Leonie APPEL und Maryama ABDIRAHMAN HASSAN, von der Wohngruppe in Dagobertshausen vermisst. Zu den Personenbeschreibungen:

1. Leonie:

scheinbare Alter 11 Jahre, ca. 150cm groß, lange hellbraune Haare, Bekleidung nicht bekannt

2. Maryama

scheinbares Alter 12 Jahre, ca. 150cm groß, sehr schlank, dunkelrote/schwarze schulterlange lockige Haare, schwarze Hautfarbe, Bekleidung nicht bekannt.

Wer hat Leonie und/oder Maryama seit ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg (Tel. 06421/406-0) oder jede andere Polizeidienststelle. Lichtbilder der Vermissten befinden sich in den Anlagen.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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