Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: 13-jähriger aus Wohngruppe in Laubach vermisst

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Gießen (ots)

Landkreis Gießen: Seit Montag, 23.03.2026, 15:00 Uhr wird der 13-jährige Ensar Dobra vermisst. Der Ensar Dobra ist ca. 1,50m groß, 45Kg, dunkelbraune kurze Haare. Er trägt eine graue Baggy Jeans, Sneaker, Dunkle Jacke und eine Gucci Kappe.

Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Ensar Dobra an die Polizeistation Grünberg (06401-91430) oder jede andere Polizeidienststelle.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

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