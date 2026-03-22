Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg: 13-Jähriger aus Wohngruppe in Marburg vermisst

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Gießen (ots)

Seit Samstag, 21. März 2026 gg. 11.30 Uhr wird der 13-Jährige Leonardo Brtek aus seiner Wohngruppe in Marburg vermisst. Leonardo B. ist ca. 165 cm groß, schlank und mittellange braune Haare. Zu seiner aktuellen Bekleidung ist nichts bekannt. Wer hat Leonard Brtek gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter der Tel.: 06421/4060 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst )

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