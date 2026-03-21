Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 12-Jährige Vivian Stramka von ihrer Wohnadresse in Dillenburg-Niederscheld vermisst

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Gießen (ots)

Seit Samstag, 21. März 2026 gg. 16.15 Uhr wird die 12-Jährige Vivian Stramka von ihrer Wohnadresse in Dillenburg-Niederscheld vermisst. Vivian Stramka ist ca. 160 cm groß, schlank und trägt lange, dunkelbraune Haar. Möglicherweise sind diese zu einem Zopf gebunden. Bekleidet ist sie mit einem dunkelblauen Jogginganzug und schwarz-weißen Sportschuhen der Marke Vans. Wer hat Vivian Stramka gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter der Tel.: 02771/9070 oder an jede anderer Polizeidienststelle.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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