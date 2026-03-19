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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Vermisster 12-Jähriger aus Wetzlar

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Vermisster 12-Jähriger aus Wetzlar
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Gießen (ots)

Wetzlar: Seit Mittwoch, 18.03.2026, ca. 20 Uhr, wird der 12-jährige Ali H. aus Wetzlar vermisst. Ali ist schlank, ca. 145 cm groß und tragt seine dunklen Haare kurz. Bekleidet ist der Junge mit einer dunklen Bluejeans, einem dunklen Pullover und einer dunkelblauen Weste. Wer hat Ali seit den Abendstunden des 18.03.2026 gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Meldungen bitte an die Polizeistation Wetzlar, (Tel: 06441/9180) oder jede andere Polizeidienststelle.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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