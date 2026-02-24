PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 16-Jähriger Samuel W. aus Ober-Wöllstadt vermisst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 16-Jähriger Samuel W. aus Ober-Wöllstadt vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Gießen (ots)

Seit Dienstag, 24. Februar 2026 gg. 05.00 Uhr wird der 16-Jährige Samuel W. aus Ober-Wöllstadt von seiner Wohnadresse vermisst. Samuel W. ist ca. 185 cm groß, schlank und hat schwarze, lockige Haare. Bekleidet ist er mit einer schwarz-grünen Jacke von der Marke North-Face, schwarzen Jeanshosen und schwarzen Schuhen, ebenfalls von der Marke North Face. Wer hat Samuel W. gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter der Tel.: 06031-601-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

   C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 15:57

    POL-GI: Marburg: Küchenbrand

    Gießen (ots) - Marburg: Am Sonntag, 22. Februar 2026, wurde gg. 14:30 Uhr ein Zimmerbrand in der Neuen Kasseler Straße in Marburg gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer in der Küche einer Wohnung im 1. Obergeschoss schnell gelöscht werden. Die Bewohner hatten sich zuvor selbständig ins Freie begeben. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 25.000.- EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. T. Schauberick ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 16:13

    POL-GI: LK Gießen: Auftreten falscher Bankangestellter!

    Gießen (ots) - LK Gießen: Im Landkreis Gießen wurden vermehrt Betrugshandlungen durch falsche Bankmitarbeiter gemeldet. Die Betrüger melden sich als Bankangestellte. Sie erklären, dass es zu unrechtmäßigen Abbuchungen auf den Konten gekommen sei. Aufgrund der "Falschbuchungen" etc. sei die sofortige Abholung der Bank- oder EC-Karte notwendig. Ein Mitarbeiter sei unterwegs die Bank- oder EC-Karte samt PIN abzuholen. ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 04:19

    POL-GI: Landkreis Gießen: Verkehrsunfall auf der B457 Höhe Fernwald

    Gießen (ots) - Fernwald: Am Samstag, 07.02.2026, kam es gegen 22:05 Uhr auf der B457 in Höhe Fernwald zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger befuhr mit seinem Pkw die B457 aus Richtung Lich und wollte nach links in Richtung Fernwald-Ruhberg abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Gießen kommenden Pkw einer 46-Jährigen. Im Einmündungsbereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren