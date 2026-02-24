Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 16-Jähriger Samuel W. aus Ober-Wöllstadt vermisst

Gießen (ots)

Seit Dienstag, 24. Februar 2026 gg. 05.00 Uhr wird der 16-Jährige Samuel W. aus Ober-Wöllstadt von seiner Wohnadresse vermisst. Samuel W. ist ca. 185 cm groß, schlank und hat schwarze, lockige Haare. Bekleidet ist er mit einer schwarz-grünen Jacke von der Marke North-Face, schwarzen Jeanshosen und schwarzen Schuhen, ebenfalls von der Marke North Face. Wer hat Samuel W. gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter der Tel.: 06031-601-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

