POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Suche nach vermisstem 12-Jährigen

Gießen

Wetzlar: Seit Samstag, 21.02.2026, gg. 22.00 Uhr wird der 12-jährige Adriano Damian HÖHN von einer Wohngruppe in Wetzlar vermisst. A. Höhn kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank, 155cm groß, mitteleuropäische Erscheinung, helle Hautfarbe. Er ist mutmaßlich mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Wer hat A. Höhn seit seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar (Tel. 06441/918-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Lichtbild des Vermissten zur Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich in der Anlage.

