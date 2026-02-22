PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Suche nach vermisstem 12-Jährigen

Gießen (ots)

Wetzlar: Seit Samstag, 21.02.2026, gg. 22.00 Uhr wird der 12-jährige Adriano Damian HÖHN von einer Wohngruppe in Wetzlar vermisst. A. Höhn kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank, 155cm groß, mitteleuropäische Erscheinung, helle Hautfarbe. Er ist mutmaßlich mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Wer hat A. Höhn seit seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar (Tel. 06441/918-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Lichtbild des Vermissten zur Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich in der Anlage.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

