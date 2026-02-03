Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: 11-Jähriger vermisst

Gießen (ots)

Biedenkopf: Seit Dienstag, 03. Februar 2026 gg. 18.00 Uhr, wird der 11-Jährige Tom Renten aus einer Kinderwohngruppe in Biedenkopf vermisst. Tom R. ist ca. 160 cm groß, ca. 60 Kg schwer, schlank und hat dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und olivgrünen Turnschuhen. Tom R. ist oft mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Hessen unterwegs und könnte sich im Raum Frankfurt am Main aufhalten. Wer hat Tom R. seite seinem Verschwinden gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter der Tel.: 06461-92950 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto des Vermissten befindet sich im Anhang.

