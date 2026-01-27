Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: 11-Jähriger Tom R. aus Biedenkopf vermisst

Gießen (ots)

Seit Dienstag, 27. Januar 2026 gg. 16.30 Uhr wird der 11-Jährige Tom R. aus seiner Kinderwohngruppe in Biedenkopf vermisst. Tom R. ist ca. 160 cm groß, schlank und hat dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet ist er mit einer schwarz-blauen Jacke, grauen Jogginghosen und olivgrünen Schuhen. Tom R. ist oftmals mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Hessen unterwegs und könnte sich im Raum Frankfurt am Main aufhalten. Wer hat Tom R. gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter der Tel.: 06461-92950 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

