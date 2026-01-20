Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg: 18-Jähriger von seinen Wohnadresse in Marburg vermisst

Gießen (ots)

Seit Dienstag, 20. Januar 2026 gg. 16.00 Uhr wird der 18-Jährige Frederik Torben F. von seiner Wohnadresse in Marburg vermisst. Er ist ca. 175 groß, schlank und trägt lange, braune Haare. Vermutlich ist er komplett in schwarz gekleidet und hält sich evtl. im Bereich Marburg und Stadtallendorf auf. Wer hat Ferderik Torben F. gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter der Tel.: 06421-4066-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

