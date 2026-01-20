Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Vermisste 12-Jährige aus Herborn

Gießen (ots)

Herborn: Seit den Nachmittagsstunden des Montags, 19.01.2026, wird die 12-jährige Hailey Sofie W. aus Herborn vermisst. Hailey hat eine normale Figur und langes, dunkelblondes Haar. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Mütze, einer hellen Jeans und schwarzen Nike-Turnschuhen. Die Vermisste ist möglicherweise mit einer weiteren vermissten 13-Jährigen unterwegs. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Wer hat sie seit dem Nachmittag des 19.01.2026 gesehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn (Tel: 02772-47050) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

