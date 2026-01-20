Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Vermisste 13-Jährige aus Herborn
Gießen (ots)
Herborn: Seit den Nachmittagsstunden des Montags, 19.01.2026, wird die 13-jährige Anastazja W. aus Herborn vermisst. Anastazja ist ca. 165 cm groß, schlank, hat langes, dunkelblondes Harr. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jacke einer dunklen Jeans und Sneaker. Die Vermisste ist möglicherweise mit einer weiteren vermissten 12-Jährigen unterwegs. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Wer hat sie seit dem Nachmittag des 19.01.2026 gesehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn (Tel: 02772-47050) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh
Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell