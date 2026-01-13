Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 15-Jährige Celine B. aus Laubach vermisst

Gießen (ots)

Seit Dienstag, 13. Januar 2026 gg. 07.30 Uhr wird die 15-Jährige Celine B. aus Laubach von ihrer Wohnadresse vermisst. Sie ist 174 cm groß, trägt eine Brille und hat lange, dunkle Haare. Vermutlich ist sie komplett schwarz gekleidet und führt einen kleinen, schwarz-weißen Rucksack mit sich. Wer hat Celine B. gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Tel.: 06401-91430 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C.Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell