Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 80-Jähriger Süleyman B. aus Pflegeheim in Altenstadt vermisst

Gießen (ots)

Seit Samstag, 27.Dezember 2025 gg. 16.00 Uhr wird der 80-Jährige Süleyman B. aus einem Pflegeheim in Altenstadt vermisst. Herr B. ist ca. 170 cm groß, hat eine stämmige Figur und trägt kurze, graue Haare (Igelhaarschnitt). Bekleidet ist Herr B. mit einer braunen Schildkappe, einer dunkel-blauen Strickjacke, dunklen Hosen und festen Schuhen. Herr B. läuft auffällig kleinschrittig und kann sich alleine nicht orientieren. Wer hat Süleyman B. gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter der Tel.: 06042-96480 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst )

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell