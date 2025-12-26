Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste 14- und 16-jährige Mädchen aus Ranstadt

Gießen (ots)

Ranstadt: Seit dem 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.2025, gg. 22:40 Uhr, wird die 14-jährige Lea Marie Grimmer vermisst. Sie trug zuletzt ein Kleid und eine dunkle Winterjacke. Ebenfalls vermisst wird die 16-jährige Zoe Marie Rodriguez. Sie ist ca. 163 cm groß und war mit einem grauen Hoodie sowie einer dunklen Jacke bekleidet. Beide Vermissten sind Freundinnen und könnten möglicherweise gemeinsam unterwegs sein. Wer hat die Beiden seither gesehen oder kann Angaben über ihren aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen (Tel.: 06042-96480) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

