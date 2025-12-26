PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 12-Jährige aus Marburg

Gießen (ots)

Marburg: Seit Donnerstag, 25.12.2025, wird die 12-jährige Selina Neda vermisst. Sie wurde zuletzt um die Mittagszeit in Marburg gesichtet. Selina wirkt älter als 12 Jahre, ist ca. 165 cm groß, hat eine stämmige Figur und schwarze Haare. Bekleidet war sie zuletzt mit einem cremefarbenen Mantel, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Handschuhen. Möglicherweise hält sie sich im Bereich Frankfurt auf. Wer hat Selina seit dem Mittag des 25.12.2025 gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg (Tel: 06421-4060) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

