POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 13-Jährige Ayren F. aus Ehringshausen vermisst
Gießen (ots)
Seit Freitag, 28. November 2025 gg. 09.35 Uhr wird die 13-Jährige Ayren F. von ihrer Wohnadresse in Ehringshausen vermisst. Ayren F. ist ca. 170 cm groß, schlank und trägt dunkelblonde, mittellange Haare mit einem Mittelscheitel. Bekleidet ist sie mit einer Joggingjacke mit weißer Aufschrift auf der Vorderseite, grauen Schlaghosen und schwarzen Nike-Schuhen. Vermutlich ist sie stark geschminkt und wirkt dadurch deutlich älter. Möglicherweise ist sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Berlin unterwegs. Wer hat Ayren F. gesehen und kann Angaben zu ihrem zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?
Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter der Tel.: 06441/9180 oder an jede andere Polizeidienststelle.
C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)
