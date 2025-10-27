Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Gießen: 14-jährige Xinyu S. aus ihrer Wohngruppe in Linden vermisst
Gießen (ots)
Seit Sonntag, 26.10.2025 gg. 20.00 Uhr wird die 14-jährige Xinyu S. aus ihrer Wohngruppe in Linden vermisst. Xinyu S. hört auf den Rufnamen Nicole, ist ca. 150 cm groß, sehr schlank und trägt schulterlange, schwarze Haare. Das scheinbare Alter wird auf 18 Jahre geschätzt. Sie trägt eine Brille mit einem schwarzen Rand und trägt vermutlich eine weiße Jacke. Weiteres zur Bekleidung ist derzeit nicht bekannt. Wer hat Xinyu (Nicole) Song gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Tel.: 0641/7006-3555 oder an jede andere Polizeidienststelle.
C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )
