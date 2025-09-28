Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Suche nach vermisstem 59-Jährigen

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Büdingen: Seit Sonntag, 28.09.2025, gg.08.00 Uhr wird der 59-jährige Stefan SCHWEIKART von seiner Wohnanschrift in Büdingen-Düdelsheim vermisst. Herr Schweikart ist vermutlich mit einem grauen Opel Mokka,amtliches Kennzeichen FB-ST 9542 unterwegs. Herr S. kann wie folgt beschrieben werden: ca. 178cm groß, 95Kg, kräftige Statur. Er ist vermutlich mit einer blauen Jack Wolfskin Steppjacke und einer Jeanshose bekleidet. Herr S. befindet sich möglicherweise in hilfloser Lager und benötigt medizinische Hilfe! Herr S. wurde zuletzt am Samstag, 27.09.2025, gg. 05:00 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen. Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen? Wer hat Herrn S. oder seinen Pkw Opel Mokka seit dem Verschwinden gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen (Tel. 06042/9648-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Bild des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich im Anhang.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell