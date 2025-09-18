Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 15-jährige Johanna Sahin aus Reiskirchen vermisst

Gießen (ots)

Seit Donnerstag, 18.09.2025 gg. 16.00 Uhr wird die 15-jährige Johanna Sahin von ihrer Wohnadresse in Reiskirchen vermisst. Johanna Sahin ist 165 cm groß und schlank. Ihr scheinbares Alter wird auf ca. 17-18 Jahre geschätzt. Zur aktuellen Bekleidung können leider keine Angaben gemacht werden. Möglicherweise hält sie sich im Raum Lich auf. Wer hat Johanna Sahin gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Tel.: 06401/91430 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

