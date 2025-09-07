POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Vermisste 16-Jährige aus Sinn

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

Lahn-Dill-Kreis: Vermisste 16-Jährige aus Sinn

Gießen (ots)

Sinn: Seit den Nachmittagsstunden des Samstag, 06. September 2025, wird die 16-Jährige Vildan K. vermisst. Vildan ist 165 cm groß und normaler Statur. Bekleidet ist sie mit einem grünen Kopftuch, einer blauen Jeansjacke, einem creme-rosafarbenen Rock und weißen Sportschuhen. Weiterhin führt sie einen hellblauen Rucksack mit. Sie wurde zuletzt in Wetzlar gesichtet. Wer hat Vildan seit dem 06.09.2025 gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn (02772-47050) oder jede andere Polizeidienststelle.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

