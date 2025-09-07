Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste 16-Jährige aus Butzbach

Gießen (ots)

Butzbach: Seit den Abendstunden des 06. September 2025, Samstag, wird die 16-jährige Misena Brauburger vermisst. Die Vermisste ist ca. 160 cm groß, hat eine kräftige Statur, ein afrikanisches Erscheinungsbild und kurze dunkle Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Wer hat Misena seit dem 06. September 2025 gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen. Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach (Tel. 06033-70430) oder jede andere Polizeidienststelle.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

