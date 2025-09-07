PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste 16-Jährige aus Butzbach

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste 16-Jährige aus Butzbach
  • Bild-Infos
  • Download

Gießen (ots)

Butzbach: Seit den Abendstunden des 06. September 2025, Samstag, wird die 16-jährige Misena Brauburger vermisst. Die Vermisste ist ca. 160 cm groß, hat eine kräftige Statur, ein afrikanisches Erscheinungsbild und kurze dunkle Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Wer hat Misena seit dem 06. September 2025 gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen. Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach (Tel. 06033-70430) oder jede andere Polizeidienststelle.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 06.09.2025 – 21:03

    POL-GI: Gießen: Vermisster 22-Jähriger ist wieder da.

    Gießen (ots) - Langgöns: Der seit Freitag, 05.09.2025, vermisste 22-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto des ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen. T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 11:28

    POL-GI: Update zur Vermisstensuche nach einer 18-Jährigen aus Grünberg

    Gießen (ots) - Weitershain: Zu unserer Vermisstenmeldung vom 05.09.2025, 21.07 Uhr, gibt es gute Neuigkeiten. Die Vermisste Jaqueline K. wurde angetroffen und es geht ihr gut. Danke für ihre Unterstützung. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten die veröffentlichten Daten und Bilder der ehemals Vermissten aus den ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 16:26

    POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste 16-Jährige ist wieder da.

    Gießen (ots) - Butzbach: Die seit Mittwoch, 03.09.2025, vermisste 16-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto der ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen. T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren