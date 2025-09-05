Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 22-jähriger Jonas Z. aus Langgöns vermisst

Seit Freitag, 05.09.2025 gg. 11.00 Uhr wird der 22-jährige Jonas Z. von seiner Wohnanschrift in Langgöns vermisst. Jonas Z. ist ca. 1,80 m groß, schlank und hat kurze Haare. Bekleidet ist er mit einem blauen "Pogba" Trikot und kurzen Jeanshosen. Jonas Z. ist auf Medikamente angewiesen und benötigt möglicherweise ärztliche Hilfe. Wer hat Jonas Z. gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Tel.: 0641-7006-3555 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

