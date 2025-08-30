Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg: 12 jährige aus Marburg vermisst
Gießen (ots)
Seit Samstag, 30.08.2025 gg. 17.30 Uhr wird die 12-jährige Selina N. aus Marburg vermisst. Selina N. ist ca. 160 cm groß, kräftig und hat schwarze, lange Haare. Bekleidet ist sie mit einem weißen T-Shirt und Jeanshosen. Weiterhin führt sie eine Handtasche mit sich. Wer hat Selina N. gesehen und kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter der Tel.: 06421-406-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.
C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)
