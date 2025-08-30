PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg: 12 jährige aus Marburg vermisst

POL-GI: Landkreis Marburg: 12 jährige aus Marburg vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Gießen (ots)

Seit Samstag, 30.08.2025 gg. 17.30 Uhr wird die 12-jährige Selina N. aus Marburg vermisst. Selina N. ist ca. 160 cm groß, kräftig und hat schwarze, lange Haare. Bekleidet ist sie mit einem weißen T-Shirt und Jeanshosen. Weiterhin führt sie eine Handtasche mit sich. Wer hat Selina N. gesehen und kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter der Tel.: 06421-406-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

   C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 04:26

    POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Suche nach Vermisster 13-Jähriger

    Gießen (ots) - Marburg: Die ausgegebene Vermisstenfahndung nach der 13-Jährigen vom 30.08.2025, gg. 04.00 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten das Foto der Vermissten aus sämtlichen Online-Portalen zu entfernen. T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 18:50

    POL-GI: Marburg-Biedenkopf: Vermisste 12-Jährige ist wieder da.

    Gießen (ots) - Cölbe: Die seit Montagmorgen, 25.08.2025, vermisste 12-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto der ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen. T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren