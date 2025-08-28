PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisster 13-Jähriger aus Büdingen

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisster 13-Jähriger aus Büdingen
  • Bild-Infos
  • Download

Gießen (ots)

Büdingen: Seit Mittwoch, 27. August 2025, wird der 13-jährige Artem I. aus Büdingen vermisst. Artem hielt sich zuletzt im Bereich Frankfurt auf. Er ist 180 cm groß, schlank, hat wellige, braune Haare und braune Augen. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Wer hat Artem seit dem 27. August 2025 gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen (Tel: 06042-96480) oder jede andere Polizeidienststelle.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

