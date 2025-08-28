Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Wetteraukreis: Vermisster 13-Jähriger aus Büdingen
Gießen (ots)
Büdingen: Seit Mittwoch, 27. August 2025, wird der 13-jährige Artem I. aus Büdingen vermisst. Artem hielt sich zuletzt im Bereich Frankfurt auf. Er ist 180 cm groß, schlank, hat wellige, braune Haare und braune Augen. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Wer hat Artem seit dem 27. August 2025 gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen (Tel: 06042-96480) oder jede andere Polizeidienststelle.
L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
